تراند اليوم : بث مباشر بوركينا فاسو .. بث مباشر بوركينا فاسو والغابون بث مباشر بوركينا فاسو والجابون HD مشاهدة مباراة بوركينا فاسو مباشر

بث مباشر مباراة بوركينا فاسو ضد الجابون burkina faso vs gabon اليوم الاحد في كاس الامم الافريقيه ، بعد انتهاء مباريات دور المجموعات من الكان من المقرر اليوم ان تنطلاق مواجهات الادوار الاقصائية من البطوله اليوم الموافق 23 يناير بمواجهه سوف تجمع منتخب بوركينا فاسو الذي تاهل من مجموعته في المركز الثاني مع خصمه منتخب الجابون الذي قدم اداء رائع في دور المجموعات الليله وذلك لحساب مباريات دور ال16 من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، وسوف يستضيف ملعب ليمبي ستاديوم الليله اول مباراه في دور ال16 بين بوركينا فاسو والجابون ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 23 يناير مباراه بوركينا فاسو والجابون في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

ماكس رياضه مباراة بوركينا فاسو والجابون

المنتخب البوركيني يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك في بدايه مواجهات دور ال16 لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب البوركيني قبل مواجهه اليوم كان قد وجد منافسه قويه في المجموعه الاولي من دور المجموعات علي بطاقات التاهل من المجموعه واحتل المنتخب البوركيني بعد نهايه دور المجموعات المركز الثاني برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل في مباراه وخسر ايضا المنتخب البوركيني مباراه واحده والتي كانت مباراه الافتتاح ،المنتخب البوركيني سوف يخوض مباراته الليله وهو يريد تقديم اداء جيد والاستمرار في البطوله والمنافسه علي الذهاب الي ابعد مكان في البطوله.

مباراة الجابون وبوركينا فاسو ماكس رياضه

وعلي الجانب الاخر منتخب الجابون فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات دورال16 من منافسات كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، المنتخب الجابوني بعد الغياب عن النسخه الاخيره من الكان كان قد استحق التوجد في الادوار الاقصائية من هذه النسخه وذلك بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعه الثالثه برصيد خمس نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل في مبارتان ، المنتخب الجابوني بعد ان قدم دور المجموعات بشكل جيد هو الاخر الليله سوف يسعي لتقديم اداء جيد والبحث عن بطاقه العبور لدور القادم من البطوله.