تراند اليوم : ريال مباشر .. مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد والتشي بث مباشر ريال مدريد التشي مباشر مباراة ريال مدريد والتشي مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد والتشي، المواجهة النارية القوية التي ستجمع الفريقين في افتتاح الأسبوع 22 من المسابقات الإسبانية أولاً. قسم كرة القدم ونظهر من خلال هذه السطور كل التفاصيل المتعلقة باللقاء القوي الذي سيعقد اليوم حيث سيعود المرنغي أخيرًا إلى منافساته المحلية، بعد إنهاء غيره من المشاركات الأخيرة التي قام بها. لمسيرته في الدوري.

بث مباشر مباراة الريال والتشي يلا شوت.

بالنظر إلى مباراة ريال مدريد والتشي يلا شوت، يواصل ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بنسخته الحالية، مع لقاء صعب على الجانب الفني ضد فريق الشيش لتحقيق المطلوب وهو إسعاد جماهير المنتخب الإسباني بالفوز في أول لقاء لهم بعد غياب طويل عن المشاركة في الدوري ليأخذ الصدارة في الترتيب ويبتعد عن أقرب المنافسين في الترتيب ليحقق اللقب مبكراً.

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بث ريال مدريد والشي بث مباشر ، مباراة اليوم بالتأكيد لن تكون سهلة لريال مدريد والدليل على ذلك هو المستوى المفاجئ الذي رأيناه من لاعبي آل تشي في المواجهة الأخيرة بين الفريقين على الطاولة لمنع لوس. Blancos من القتال من أجل الصدارة لأنها لعبة ستكون مثيرة للاهتمام من حيث المستوى الفني وجميع المؤشرات والأحداث التي ناقشناها تقول ذلك.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام التشي في الدوري الليغا

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي ، ألابا ، ميليتاو ، لوكاس فاسكويز.

خط الوسط: كروس ، كاسيميرو ، مودريتش.

المهاجمون: فينيسيوس جونيور ، كريم بنزيمة ، إيدن هازارد.