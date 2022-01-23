تراند اليوم : بث مباشر ارسنال .. بث مباشر ارسنال وبيرنلي بث مباشر مباراة ارسنال وبيرنلي

بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال ضد بيرنلي arsenal vs burnley اليوم الاحد في الدوري الانجليزي الممتاز ، بعد فقد اخر بطاقه الي نهائي كاس الرابطه لهذا الموسم وفقد المنافسه علي لقب في هذا الموسم يستقبل اليوم فريق ارسنال علي ارضه وهو يبحث عن تحسين مركزه في الدوري خصمه صاحب المركز الاخيره في الدوري فريق بيرنلي اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثالث والعشرين وايضا ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه آرسنال وبيرنلي اليوم علي ارضيه ملعب الإمارات معقل ارسنال والذي سوف يستقبل عليه خصمه بيرنلي في مواجهه سوف يريد من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم المباراه في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره.

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ارسنال هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات النصف الثاني من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق ارسنال قبل ايام من مباراه اليوم وعلي ارضه كان قد فشل في العبور الي نهائي كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم وذلك عقب الخساره في مباراه اياب الدور نصف النهائي من البطوله وذلك علي يد فريق ليفربول الخميس الماضي وخسر ارسنال هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، ويحتل ارسنال حاليا في المركز الانجليزي المركز السابع برصيد 35 نقطه وذلك بعد ان خاض 20 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان ارسنال قد حقق الانتصار في 11 مباراه وتعادل في مبارتان وخسر ارسنال 7 مباريات قبل مباراته اليوم.

مباراة بيرنلي وآرسنال يلا شوت

علي الجانب الاخر فريق بيرنلي فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق بيرنلي يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الاخيره في الدوري برصيد 11 نقطه وذلك بعد ان خاض 17 مباراه الي الان ومن خلال هذه المباريات كان بيرنلي الانتصار في 1 مباراه واحده وتعادل في 8 مباريات وخسر ايضا بيرنلي 8 مباريات قبل ان يحل ضيفا علي ارسنال اليوم ، واخر مباراه لعبها بيرنلي في الدوري كانت مع فريق ليدز يونايتد وقد خسر بيرنلي هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.