تراند اليوم : مباراه ريال مدريد بث مباشر .. ريال مدريد ضد التشي مباشر ريال مدريد والتشي بث مباشر يلا شوت مباراه ريال مدريد مباشر

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وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق التشي المباراة رافعًا شعار التحدي والانتقام من ريال مدريد الذي تسبب في إقصائه من كأس الملك مؤخرًا، بينما سيحاول الفريق الاستمرار في طريق الانتصارات في الليجا.

وجمع التشي الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإسباني، أمام اسبانيول ثم فياريال، وسيحاول الاستمرار اليوم لمزيد من التقدم بجدول الترتيب.

وسيكون التشي في تحدٍ صعب في مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد الذي يعيش فترة من التألق للاعبين بين صفوفه خاصة على المستوى الهجومي، ولكن التشي سيحاول الاستمرار على التنافس على مراكز متقدمة وتقديم كل شيء في مباراة اليوم.

ويتواجد التشي في المركز الخامس عشر في الوقت الحالي من جدول الترتيب برصيد 22 نقطة نتيجة الفوز في خمس مباريات بجانب التعادل في سبع مناسبات أيضًا بينما خسر الفريق تسع مباريات حتى الآن.