تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد والتشي بث مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وألتشي بث مباشر real madrid vs elche في الدوري الاسباني ، يستقبل اليوم ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم لقاء الجولة 22 من الدوري الاسباني للموسم الحالي ضمن منافسات الدور الاول من مواجهة الإياب وذلك حينما يستضيف ريال مدريد المباراة من امام خصمه فريق ألتشي ، وسوف تبدا اليوم الاحد مباراة ريال مدريد وألتشي في تمام الساعة الخامسه وربع مساءا بتوقيت مصر.

ريال مدريد يلعب اليوم وهو صاحب المركز الاول في صدارة الدوري الاسباني للموسم الحالي برصيد 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني حاليا فريق اشبيلية ولكن بفارق مواجهة اليوم ايضا عنه ، وسوف يلعب اليوم ريال مدريد المباراة من اجل الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل الابتعاد اكثر بصدارة الدوري الاسباني ، وريال مدريد حقق الانتصار بهدفين لهدف خارج ملعبه من امام خصمه في مباراة اليوم نادي ألتشي.

فيما فريق ألتشي هو حاليا صاحب المركز الخامس عشر في جدول الترتيب من الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة بعد ان لعب الفريق 21 مباراة وحقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات وقد خسر الفريق في 9 مباريات ، ونادي ألتشي قد خسر في نهاية الاسبوع الماضي من امام خصمه فريق ريال مدريد ضمن منافسات بطولة كاس ملك اسبانيا ، واليوم يامل فريق ألتشي ان يحقق نتيجة اجابية في مباراة صعبه خارج ملعبه.