تراند اليوم : مدريد مباشر .. بث مباشر الريال والتشي HD بث مباشر مباراة ريال مدريد والتشي مشاهدة ماتش ريال مدريد مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإلتشي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون للدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، استطاع ريال مدريد أن يحقق الفوز على إلتشي بهدفين مقابل هدف في كأس ملك إسبانيا، فريق ريال مدريد قدم لقاء قوي أمام إلتشي ونجح في مواصلة مشواره نحو المنافسة على البطولة، ريال مدريد سيبحث في لقاء اليوم عن النقاط الثلاثة من أجل الابتعاد أكثر بالقمة التي بات الفريق قريبا من حصد اللقب الذي خسره في العام الماضي لصالح أتلتيكو مدريد ، فريق النادي الملكي سيبحث عن استغلال أنصاف الفرص من أجل حصد العلامة الكاملة من المواجهة.

ريال مدريد سيخوض لقاء اليوم في القمة برصيد 49 نقطة بعدما فاز في 15 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في مباراتين وأحرز الفريق 45 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إلتشي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الليجا والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ضد إلتشي في تمام الساعة 4:15 بتوقيت القاهرة، الساعة 5:15 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 2:15 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ريال مدريد وإلتشي عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر سيبحث إلتشي في لقاء اليوم عن الثأر من الهزيمة التي مني بها من ريال مدريد في الكأس، فريق إلتشي سيبحث في لقاء اليوم عن غلق المساحات أمام لاعبي ريال مدريد وتقديم أداء قوي دفاعيا وهجوميا أمام ريال مدريد للخروج من المواجهة بنتيجة جيدة تساهم في الزحف للأمام بجدول ترتيب الليجا والابتعاد عن صراع الهبوط.

إلتشي يتواجد حاليا في المرتبة الخامسة عشر برصيد 22 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 9 لقاءات وأحرزز الفريق 21 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

تشكيل إلتشي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إدغار باديا

خط الدفاع: جوسيما سانشيز - أنطونيو باراغان - خوان سانشيز

خط الوسط: جوسان بوماريس - رامون فولش - فيكتور رودريغيز - فيديل شافيز

خط الوسط الهجومي: جيسون لوكومي - جوناثان كريستيان

خط الهجوم: بيري ميلا