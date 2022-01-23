تراند اليوم : بث مباشر ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر بث مباشر ليفربول وكريستال بالاس مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم بث مباشر

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يلا شوت مباراة ليفربول وكريستال بالاس

ليفربول هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الثالث والعشريين من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، ليفربول قادم لمواجهه اليوم من تاهل صعب الي نهائي كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم وذلك عقب الانتصار في مباراه الاياب في الدور نصف النهائي علي حساب ارسنال الخميس الماضي وقد حقق ليفربول الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، ليفربول حاليا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم برصيد 45 نقطه وذلك بعد ان خاض 21 مباراه ومن خلالهم تمكن الفريق من تحقيق الانتصار في 13 مباراه وتعادل في 6 مباريات وخسر ليفربول مبارتان قبل مواجهه اليوم.

مباراة كريستال بالاس وليفربول يلا شوت

فيما فريق كريستال بالاس فهو صاحب الارض في لقاء اليوم وذلك ضمن لقاءات الدور الثاني من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، كريستال بالاس قبل مواجهه اليوم يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لهذا الموسم وذلك برصيد 24 نقطهخ جمعهم كريستال بالاس بعد ان خاض هو الاخر 21 لقاءا في الدوري ومن خلالهم كان كريستال بالاس قد حقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر الفريق 7 مباريات قبل ان يستقبل في هذا الاسبوع ليفربول علي ارضه ، واخر مباراه لعبها كريستال بالاس في الدوري كانت مع فريق برايتون الجمعه الماضيه وتعادل كريستال بالاس في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف.