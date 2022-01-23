تراند اليوم : عروس بيروت 3 الحلقة 1 .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث الحلقة 1 الاولى HD

عرضت قناة ام بي سي مصر اليوم الأحد مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث الحلقة 1، فيما نقلته منصة شاهد VIPلمشتركيها، ويتحدث مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث عن الفتاة الفقيرة ثريا وانشائها لمدرسة موسيقى بمساعدة زوجها فارس، وسط كره شديد من قبل والدة فارس لكونها فقيرة وليست من الطبقات الرفيعة في المجتمع.

مسلسل عروس بيروت

يعد هذا المسلسل الذي انتج من لبنان وتركيا من المسلسلات الدرامية، وهو من طولة ظافر العابدين كارمن بصيبص، وقصة المسلسل حول شاب يغرم بفتاه لكن أمه تحاول قدر المستطاع أن تحول دون استمرارية هذه العلاقة بشكل جيد وهو ما يطور الأحداث ويدفعها للتقدم والاثارة من حلقة لأخرى.

بطل مسلسل عروس بيروت

يعتبر ظافر عابدين بطل مسلسل عروس بيروت الذي نشأ كلاعب كورة قدم، قبل أن تأخذه الحياة إلى فضاء الفن والتمثيل، ظهر في الكثير من البرامج والأعمال الفنية والمسلسلات التلفزيونية، وحاز على العديد من الجوائز المختلفة، وكان نهاية هذه الأعمال مسلسل عروس بيرو الذي حقق نجاحا كبيرا، وبدأ اشارته بمشاركة الفنان الفلسطيني محمد عساف في الأغنية التي يبدأها.