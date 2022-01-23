تراند اليوم : بالصور .. خطوبة مي عز الدين تشعل الأنترنت وتحدث جدلاً واسعاً

انتشر في وقت سابق مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن خطوبة الفنانة مي عز الدين بعد أن ظهر صديق لها وهو يعرض الزواج عليها لكن ردة فعلها جاءت صادمة.

لا يعلم أحد سبب تأخر زواج الفنانة مي عز الدين صاحبة الوجه الجميل والملامح الفاتنة كل هذه المدة، الأمر الذي جعلها أحد أبرز العوانس في الوسط الفني بعد أن تخطت حاجز 40 عاماً، رفقة أسماء كثيرة.

زواج مي عز الدين من شاب يدعى علي أثار الكثير من الجدل حيث طلب منها ممازحاً أن تفكر بطلب يدها للزواج منها لكنها رفضت ذلك نهائياً.

وعندما سألها صديقها علي عن سبب رفضها الزواج منه قالت أنه يعرف الكثير من النساء وليس جدياً في طلبه هذا وانهار الثنائي من الضحك.

هذا الفيديو قديم وليس جديداً لكن أعيد نشره الآن إلا أن تاريخه يعود لأكثر من سنة حين كانت مي تظهر عبر مواقع التواصل لكنها اليوم شبه غائبة كلياً.