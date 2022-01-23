تراند اليوم : تعليق عمرو أديب على انتقادات فيلم "أصحاب ولا أعز" بسبب المثلية

علق الإعلامي عمرو أديب رأيه في فيلم "أصحاب ولا أعز" للفنانة منى زكي، الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسب ظهور أحد أبطاله مثلي الجنس.

وقال "أديب" خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" الذي يذاع على شاشة MBC مصر : «فيلم أصحاب ولا أعز، قالب الدنيا ووصل التحرك أن فيه كلام في مجلس النواب وقضايا مرفوعة ضد العمل».

وأضاف :"بعيدا عن موضوع فيلم" أصحاب ولا أعز "منى زكي مثلت كويس أوي، منى زكي وإياد نصار، والإخراج والموسيقى عرفوا يعملوا مؤامرة سينمائية كويسة، والفيلم جيد، وكتابته جيدة جدا".

وتابع : "بصرف النظر عن اتفاقي أو اختلافي عن النص والمضمون، ووارد أن يبقى فيه أفلام فيها مشاكل صعبة، هو الفيلم لازم يبقى واحد وواحدة حبوا بعض وراحوا الساحل الشمالي لازم تسليط الأضواء على مسائل حساسة".