تراند اليوم : جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 .. جدول امتحانات تانيه ثانوي 2022

أعلنت وزارة التربية المصرية، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 التي تبدأ من تاريخ 23 كانون أول (يناير) وتنتهي في 3 فبراير 2022.

وننشر لكم في الخليج 365 " جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 " وفقاً صورة وكتابة كما أعلنته وزارة التربية المصرية:





الأحد الموافق 23 يناير 2022

امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9 حتى 12 لمدة 3 ساعات.

بالإضافة لامتحان مادة تطبيقات الرياضة من الساعة 30: 12 حتى الساعة 3 لشعبة العلمي فقط لمدة ساعتين ونصف الساعة.

وكذلك مادة الجغرافيا: من الساعة 30: 12 حتى الساعة 30:2 للشعبة الأدبية فقط لمدة ساعتين.

الثلاثاء 25 يناير 2022

ويقوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022 بأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9 صباحاً حتى 12 لمدة 3 ساعات.

الأحد 30 يناير 2022

فيما ينطلق امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 للشعبة العلمي والأدبي معاً من الساعة 9 حتى 12 لمدة 3 ساعات.

بالإضافة لامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية فقط من الساعة 30: 12 لمدة ساعتين.

وأيضاً يشتمل اليوم ذاته أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية فقط من الساعة 12:30 حتى 2:30 لمدة ساعتين.

الثلاثاء 1 فبراير 2022

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العلمي والأدبي من الساعة 9- 11 لمدة ساعتين.

وكذلك امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية فقط من الساعة 11:30 حتى 1:30 لمدة ساعتين.

بالإضافة لأداء امتحان مادة التاريخ من قبل طلاب الشعبة الأدبية فقط من الساعة 11:30 حتى 1:30 لمدة ساعتين.

الخميس 3 فبراير 2022

ويختتم الطلاب أداء امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2021/ 2022 يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 بأداء امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9- 11 صباحاً لطلاب الشعبة العلمية فقط لمدة ساعتين.

فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9- 11 صباحاً.