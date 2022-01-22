تراند اليوم : بث مباشر قرعة افريقيا .. بث مباشر قرعة تصفيات كاس العالم افريقيا بث مباشر قرعة تصفيات كاس العالم 2022 بين سبورت الاخبارية مباشر

بث مباشر قرعة افريقيا بث مباشر قرعة تصفيات كاس العالم افريقيا بث مباشر قرعة تصفيات كاس العالم 2022 تجرى اليوم مراسم سحب قرعة الدور الفاصل والأخير فى التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كاس العالم 2022 والتى تقام اليوم فى دوالا بالكاميرون فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس 2 نقل القرعة فى بث مباشر على الهواء مباشرة فى الخامسة مساء اليوم، على هامش التغطية اللحظية التى تقدمها القناة طوال البطولة من خلال فريق العمل المتواجد في الكاميرون.

فى الوقت نفسه، أعلن كاف أن أسطورة السنغال الحاج ضيوف، الذى قاد السنغال في كأس العالم 2002 وأفضل لاعب فى أفريقيا مرتين (2001 و2002) ، سيكون مساعداً في مراسم القرعة، وينضم إليه على المسرح المهاجم التوجولي السابق إيمانويل أديبايور الذي قاد توجو لظهورها الوحيد في كأس العالم 2006 وتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2008، بينما سيدير مراسم القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي سامسون أدامو.

ومن المقرر تقسيم الفرق العشرة المؤهلة إلى مستويين بناءً على تصنيف فيفا في نوفمبر 2021. حيث تلتقى الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا وستلعب مباراة الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني.

وفقًا لتصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2021 سيكون توزيع المنتخبات على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية