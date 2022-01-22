تراند اليوم : تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا مجموعة الجزائر

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تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا مجموعة الجزائر وتقام القرعة في الكاميرون على هامش إقامة كأس الأمم الإفريقية.
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منتخب المغرب يواجه الكونغو الديموقراطية
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منتخب تونس يواجه مالي
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منتخب غانا يواجه نيجيريا
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منتخب الكاميرون يواجه الجزائر
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منتخب مصر يواجه السنغال رسميا
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منتخبات التصنيف الأول
السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.
منتخبات التصنيف الثاني
مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.