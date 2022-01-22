تراند اليوم : تسريب امتحان اولي ثانوي .. تسريب امتحانات اولى ثانوى 2022 الترم الاول شاومينج بيغشش ثانوية عامة

تسريب امتحانات اولى ثانوى 2022 الترم الاول ، ونشر موقع شاومينج تسريب امتحانات اولى ثانوى 2022 الترم الاول الخاصّة بوزارة التربية والتعليم في فهرسية المصرية، حيث يُعدّ هَذا الموقع من أكثر المواقع التي تقُوم بتسريب الامتحانات النّهائية المُوحّدة الخاصة بالوزارة، ويتابع هَذا الموقع الآلاف من الطلاب ويقومون بالدُخول له من أجل معرفة الامتحانات المسربة التي قَام بنشرها عبر الموقع، وسط دعوات كبيرة من وزارة التربية والتعليم الى عدم التعامل مع هذا الموقع نظرا لعدم قدرة احد على تسريب الامتحانات من اللجان، وسنقوم ضمن مقالنا بنشر رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الثانوية .

رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الثانوية

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في فهرسية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

نماذج استرشادية للصف الاول الثانوي

اليوم الاول

اللغة الاجنبية الثانية(الانجليزية ) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا

اللغة الاجنبية الثانية(الفرنسية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا

اللغة الاجنبية الثانية(الالمانية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا

اللغة الاجنبية الثانية(الايطالية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا

اللغة الاجنبية الثانية(الاسبانية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا

اللغة الاجنبية الثانية(الصينية) - اللغة العربية - التاريخ - الجغرافيا

اليوم الثاني

اللغة الاجنبية الاولي (الانجليزية ) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات

اللغة الاجنبية الاولي (الانجليزية ) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات (باللغة الانجليزية)

اللغة الاجنبية الاولي (الفرنسية) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات (باللغة الفرنسية)

اللغة الاجنبية الاولي (الالمانية) - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي - رياضيات (باللغة الالمانية)

اليوم الثالث

الكيمياء - الفيزياء - الاحياء

كيمياء (انجليزي) - فيزياء (انجليزي) - احياء (انجليزي)

كيمياء (فرنسي) - فيزياء (فرنسي) - احياء (فرنسي)