تراند اليوم : نتائج قرعة كاس العالم 2022 افريقيا .. نتائج قرعة تصفيات كاس العالم 2022 افريقيا

نتائج تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا نتائج قرعة كاس العالم 2022 افريقيا نتائج قرعة كأس أفريقيا 2022 نتائج قرعة تصفيات كاس العالم 2022 افريقيا نتائج كاس افريقيا نتائج قرعه كاس العالم نتائج كاس افريقيا 2022 نهاية تصفيات كأس العالم على الأبواب في جميع القارات، وعلى وجه التحديد في قارة افريقيا، تلك التي اقترب دورها الثاني من الانتهاء، وأصبح موعد الدور الثاني والأخير فيها على وشك، وقد حجزت المنتخبات مقعدها متجهة للمرحلة الأخيرة من التصفيات في انتظار القرعة، والتي سوف تشهد مشاركة 10 منتخبات ستتنافس للظفر بخمس بطاقات مؤهلة للمونديال، أي لمعرفة الفرق المنضمة لمونديال قطر في العام المقبل، ونتابع السطور القليلة الآتية كي نرى متى قرعة تصفيات كاس العالم 2022 افريقيا، وفقاً لما تم التصريح عنه الى حتى الآن.

وقد اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور الحاسم أمس الثلاثاء بعد تأهل الجزائر وتونسوالكاميرون ونيجيريا، لتنضم إلى منتخبات مصر والمغرب والسنغال ومالي والكونغو الديمقراطية وغانا، أما بالنسبة الى طريقة تحديد المتأهلين؛ فسوف تقام خمس مباريات بناءً على قرعة بين المتأهلين، تبعاً لنظام مباراة ذهاب وإياب، من اجل تحديد المنتخبات الخمس المتأهلة، وعليه فإن الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يعلن رسمياً عن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العالم 2022، لكن العديد من التقارير الصحفية كشفت وأفادت عن مصدر مطلع في الاتحاد الإفريقي أن القرعة ستقام بالتزامن مع نهائي بطولة كأس العرب 2021، وتبعاً لما ورد في التقرير الصحفي فإن القرعة سوف تقام في يوم 18 من ديسمبر/ كانون اول المقبل، مع موعد نهائي بطولة كأس العرب، على ان يتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى قمسين تبعاً لترتيب كل منتخب في التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي يصدر عن الفيفا.

وإليكم نتائج القرعة كاملة:

– مصر & السنغال

– الكاميرون & الجزائر

– غانا & نيجيريا

– جمهورية الكونغو الديمقراطية & المغرب

– مالي & تونس

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات التصنيف الثاني يوم 24 مارس المقبل، على أن تلعب مواجهات الإياب على ملاعب منتخبات التصنيف الأول يوم 29 من ذات الشهر.