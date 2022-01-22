تراند اليوم : بث مباشر قرعة كاس العالم .. بث مباشر قرعة تصفيات كاس العالم افريقيا tirage au sort coupe du monde 2022 afrique بث مباشر قرعة كأس العالم

بث مباشر قرعة تصفيات كاس العالم افريقيا ويقام سحب قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقية المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 السبت في دوالا بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًَا في الكاميرون.

وودّع المنتخب الجزائري حامل اللقب كأس أمم إفريقيا الخميس عقب خسارته امام ساحل العاج 1-3، لكنه حافظ على موطئ قدم في الكاميرون من خلال ترقب قرعة التصفيات.



وسيكون منتخب “محاربي الصحراء” بقيادة القائد نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز من بين عشرة منتخبات لا تزال تصارع من اجل نيل احدى البطاقات الخمس المؤهلة الى مونديال قطر المزمع اقامته بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الاول المقبلين.

وسيكون المنتخب الجزائري ضمن المستوى الاول في قرعة التصفيات كونه يحتل المركز التاسع والعشرين في التصنيف العالمي للفيفا الى جانب السنغال (20)، المغرب (28) وتونس (30) ونيجيريا (36).



لكنّ ذلك لا يعفي الجزائر من الوقوع في مواجهة نارية على اعتبار انّ منتخبات مرموقة كمصر بقيادة نجم وهدّاف ليفربول الانكليزي محمد صلاح والكاميرون ومالي ستكون في المستوى الثاني، وجميعها تأهلت الى الدور ثمن النهائي من البطولة الإفريقية. كذلك، يضمّ المستوى الثاني منتخبات لا يمكن الاستهانة بها كغانا بقيادة أندريه أيو والتي تبقى من كبار القارة رغم الخروج من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية، إضافة الى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي لم تتأهل الى البطولة.



ينطلق الدور الحاسم المؤلف من ذهاب وإياب في نهاية شهر آذار المقبل.

الفرق المشاركة في قرعة الدور الحاسم لتصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في دوالا – الكاميرون:

المستوى الاول: السنغال والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.