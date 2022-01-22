تراند اليوم : جدول امتحانات الصف الاول الثانوي .. جدول امتحانات اولي ثانوي 2022

مع انطلاق أولى الاختبارات ننشر لكم في الخليج 365 جدول امتحانات الصف الاول الثانوي للعام 2022 في كافة المحافظات المصرية.

وبدأ اليوم السبت بامتحان اللغة العربية في أول أيام اختبارات الفصل الدراسى الأول، وتتوقف الامتحانات غدا الأحد للصف الأول الثانوى، ويؤدى الطلاب الاثنين امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، فيما يؤدى الطلاب يوم الاثنين 24 يناير امتحان الكيمياء والجغرافيا.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الاول الثانوي يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 26 يناير امتحان التاريخ والأحياء، والسبت 29 يناير امتحان اللغة الإنجليزية، والاثنين 31 يناير امتحان الفيزياء والفلسفة، والأربعاء 2 فبراير امتحان اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أنه لا تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ اليوم السبت 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.



