تراند اليوم : بث قرعة كاس العالم .. قرعة كاس العالم مباشر bein sport en direct مشاهدة قرعة تصفيات كاس العالم افريقيا مباشر قرعة كاس العالم 2022 الجزائر

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وستبدأ القرعة في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي، الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، وسيتم بثها مباشرة على المنصات الرقمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور الحاسم إلى مستويين بناء على تصنيف الـ"فيفا" الرسمي المنشور في 19 نوفمبر 2021 على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال، والمغرب، وتونس، والجزائر، ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر، والكاميرون، وغانا، ومالي، والكونغو الديمقراطية.

وتواجه المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفا، الفرق الخمسة الأقل تصنيفا في مباراتين ذهابا وإيابا، على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر المقبلين.

وينطلق الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية في نهاية شهر مارس المقبل.

وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية عشرة منتخبات بينها أربعة عربية، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون ومالي وغانا والسنغال وجمهورية الكونغو.

وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022.

ويتم تقسيم المنتخبات المشاركة في قرعة تصفيات كأس العالم للدور الفاصل عن قارة أفريقيا إلى قسمين، حيث يتواجد في الأول المنتخبات الخمس صاحبة أفضل تصنيف في شهر نوفمبر 2021، بينما يظهر في الثاني الأقل تصنيفًا.

تبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى، وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول، وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر

وسيتم بث القرعة على منصات كاف الرقمية ومن بينها قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وينتظر أن تكون شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس 2 نقل القرعة فى بث مباشر على الهواء مباشرة فى الخامسة مساء اليوم، على هامش التغطية اللحظية التى تقدمها القناة طوال البطولة من خلال فريق العمل المتواجد في الكاميرون.

فى الوقت نفسه، أعلن كاف أن أسطورة السنغال الحاج ضيوف، الذى قاد السنغال في كأس العالم 2002 وأفضل لاعب فى أفريقيا مرتين (2001 و2002) ، سيكون مساعداً في مراسم القرعة، وينضم إليه على المسرح المهاجم التوجولي السابق إيمانويل أديبايور الذي قاد توجو لظهورها الوحيد في كأس العالم 2006 وتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2008، بينما سيدير مراسم القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الأفريقي سامسون أدامو.

ومن المقرر تقسيم الفرق العشرة المؤهلة إلى مستويين بناءً على تصنيف فيفا في نوفمبر 2021. حيث تلتقى الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا وستلعب مباراة الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني.

وفقًا لتصنيف فيفا لشهر نوفمبر 2021 سيكون توزيع المنتخبات على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية