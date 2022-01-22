تراند اليوم : بث مباشر مانشستر يونايتد .. بث مباشر اليونايتد ووست هام بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد اليوم السبت Man United Vs West Ham يلا لايف في اطار مبارايات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز،وسوف تقام مباراة فريق مانشستر يونايتد مع نظيرة فريق وست هام يونايتد علي ارضية ملعب أولد ترافورد، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين نهائي الدوري الانجليزي، وسوف تبدأ اليوم مباراة وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد علي قناة beIN Premium 1 HD مع المعلق أحمد البلوشي في تمام الساعه الخامسة مساءاً بتوقيت القاهره والساعه السادسة مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد اليوم

فريق مانشستر يونايتد هو الطرف الاول وصاحب ارضية ملعب مباراة اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الـ 23 من منافسات الدوري الانجليزي، يسعي فريق مانشستر يونايتد الي تحسين مركز في جدول ترتيب الدوري الانجليزي وذلك بعد هبوطة الي المركز السابع برصيد 35 نقاط جمعهم بعد ان لعب 21 مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في عشر مباريات وتعادل في خمس مبارايات وخسر ست مباريات خلال مشوارة في الدوري، واستطاع المان يوتايتد تحقيق الانتصار في اخر مباراة لة خلال الدوري الانجليزي حيث التقي بنظيرة برينتفورد يوم الاربعاء الماضي واستطاع التغلب علية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق وست هام يونايتد وهو الطرف الثاني والضيف في مباراة اليوم خلال الجولة 32 من مباريات الدوري الانجليزي مع نظيرة مانشستر يونايتد، فريق وست هام يونايتد حالياً هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد سبعة وثلاثون نقطة حصل عليهم بعد ان لعب اثنين وعشرون مباريات واستطاع الفوز في احدي عشر مباريات وتعادل في اربع مباريات وخسر سبع مباريات قبل لقاء اليوم، وست هام تلقي اخر هزيمة له في اخر مبارايات الدور الـ 31 من مباريات الدوري الانجليزي حيث التقي مع نظيرة ليدز يونايتد يوم الاحد الماضي وتغلب علية ليدز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.