تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. بث مباشر الزمالك وغزل المحلة بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحله اليوم مباشر ماتش الزمالك مباشر HD

بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت Al Zamalek Vs Ghazl El mahallah يلا لايف في اطار الدور الثالث من منافسات المجموعة الثالثة في كأس الرابطة المصرية، ومن المفترض ان يتقابل فريق الزمالك مع نظيرة فريق غزل المحلة علي ارضية استاد القاهرة الدولي، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين الي الجولة الثالثة من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة غزل المحلة والزمالك علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق بلال علام في تمام الساعه الخامسة مساءاً بتوقيت القاهره والساعه السادسة مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم

فريق الزمالك هو الطرف الأول في لقاء اليوم وصاحب ارضية الملعب وذلك في اطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، الزمالك كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة الماضية من مباريات كأس الرابطة حيث التقي مع نظيرة فاركو يوم الخميس الماضي ولم يستطيع تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بالتعادل الايجابي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، الزمالك حاليا هو صاحب المركز السادس والاخير في مجموعتة الثالثة برصيد نقطة واحدة لتعادلة في مباراة الجولة الاولي وخسارتة الجولة الثانية، الزمالك سوف يبحث اليوم عن تحقيق اول انتصار له وتعويض المبارتين ومحاولة التأهل للدور القادم يدلا من الخروج مبكرا.

مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق غزل المحلة وهو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم خلال الدور الثالث من مباريات كأس الرابطة مع نظيرة الزمالك، فريق غزل المحلة حالياً هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعتة الثالثة برصيد نقطتين جمعهم بعد ان حقق التعادل في الجولة الاولي اما نظيرة طلائع الجيش بنتيجة هدف لهدف وأيضاً تعادل في مبارات الجولة الثانية وذلك عندما التقي مع خصمة نادي إنبي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف، فريق غزل المحلة يدخل مباراة اليوم ويامل في تقديم مستوي جيد واكتساب الثلاث نقاط ومحاولة تحقيق اول انتصار لة والوصول الي صدارة مجموعتة والتأهل للدور القادم.