تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك وغزل المحلة مباشر بث مباشر الزمالك وغزل المحلة مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر

يبحث نادي الزمالك عن إنتصار ثمين في مشواره بهذه البطولة من أجل الحفاظ علي باقي آماله بها من أجل اللحاق بركب المتصدرين، فهل ينجح بالفوز علي حساب منافس صعب وقوي وهو نادي غزل المحلة القوي، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة، خاصة بعد التعادل والهزيمة الماضية، وبالتالي عليه أن يستعيد التوازن من جديد، في هذه البطولة الصعبة أمام خصم لن يكون سهل.

الزمالك في اللقاء الماضي تجرع مرارة الهزيمة علي يد نادي فاركو في أول مواجهة رسمية بينهم، وخسر من الفريق بهدفين دون رد في لقاء لم يكن فيه لاعبي الزمالك علي قدر المسئولية والمستوي، خاصة اللاعبين الكبار فيهم، وبالتالي تعرض الفريق لهزيمة كانت جارحة للغاية بالنسبة لجماهيره.

من جانب آخر يحاول نادي غزل المحلة أن يحقق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره بعد أن فشل في المواجهات الماضية بنسبة كبيرة، حيث تعادل في المواجهتين الماضيتين علي التوالي، ويأمل في إستغلال ظروف الفريق الأبيض من أجل الخروج بإنتصار ثمني يتصدر به المجموعة ولو بشكل مؤقت في حال خسارة سيراميكا، أو علي الأقل الخروج بتعادل من الفريق الأبيض.