تراند اليوم : بث مباشر الطائي .. بث مباشر الفيحاء والطائي يلا شوت مشاهدة مباراة الطائي والفيحاء بث مباشر

مباراة الفيحاء والطائي بث مباشر في الجولة الثامنة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 14:35 بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يقام على ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ويعاني الفيحاء في الموسم الجاري من تواضع النتائج والأداء، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الخروج من كبوته واستعادة النتائج الإيجابية الغائبة عن الفريق في أخر4 مباريات حيث تعادل مع أبهاء والاتفاق والفتح وخسر من الاتحاد، ويمني الفريق النفس بتقديم أداء قوي والخروج من اللقاء بالعلامة الكاملة من أجل تقديم أداء طيب أمام الطائي الذي سيبحث عن الأخر عن الفوز، وسيكون مواجهة اليوم بمثابة لقاء تحسين المراكز.

الفيحاء يحتل المرتبة الثامن برصيد 22 نقطة حصدهم من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا

تشكيل الفيحاء المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: ستويكوفيتش

خط الدفاع: محمد البقعاوي، سامي الخيبري، حسين الشويش، أحمد بالمسعود

خط الوسط: عبدالرحمن السفري، باناجيوتس، ريكاردو رايلر

خط الهجوم: فرناندو أندرادي، رامون لوبيز، صامويل أوسو

موعد مباراة الفيحاء والطائي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الفيحاء والطائي في تمام الساعة 02:35 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 03:35 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 12:35 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الفيحاء والطائي عبر موقعنا يلا شوت توداي ssc الرياضية.

وفي الجانب الأخر يسعى الطائي الوافد الجديد لدوري المحترفين إلى تحقيق الفوز في مواجهة اليوم والخروج من كبوة الهزيمة في أخر مباراتين أمام الهلال وضمك حيث أنه خسر الأولى برباعية دون رد ثم خسر الثانية بهدفين مقابل هدف، ويمني الفريق النفس بتقديم أفضل أداء أملا في اقتناص النقاط الثلاثة للتقدم 3 مراكز دفعة واحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

يتواجد الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في 10 مباريات واحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

تشكيل الطائي المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: مارتين لوكوف

خط الدفاع: حسن الجبيري - لوساو - مارسيلو - عبد العزيز مجرشي

خط الوسط: عبد العزيز الحرابي - جوميس كليمون

خط الوسط الهجومي: فهد الجهني - نوليدج موسونا - محمد حرزان

خط الهجوم: محمد الثاني