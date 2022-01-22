تراند اليوم : ابنة الفنان شريف منير من على سرير المرض: أنا مدمرة

أثارت أسما ابنة الفنان المصري شريف منير قلق متابعيها، بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد من خلال حسابها على "إنستغرام".

إلا أنها نشرت بعدها مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة، وهي نائمة في سريرها وتضع الضمادة الخاصة بخفض الحرارة، لتطلب من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها.

وأكدت لهم أنها في أمس الحاجة إلى الدعاء، خاصة أنها مدمرة على المستوى الجسدي والنفسي، لذلك فهي تحتاج إلى كل الدعوات في الوقت الحالي.

وكانت أسما شريف منير تتحدث بصوت تظهر فيه المعاناة الشديدة، وأكدت لمتابعيها أنها وحدها في هذه الأزمة، لذلك كانت ترغب في كشف الأمر لمتابعيها وطلبت دعاءهم.

كما عادت ونشرت صورة لمجموعة من الأدوية التي تحصل عليها خلال هذه الأزمة الصحية، خاصة أنها أعلنت عن إصابتها بالفيروس المستجد من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة.

تأتي الأزمة الصحية التي تعاني منها أسما شريف منير، بعد يوم واحد فقط من إعلانها توقيع تعاقد هام ستعلن عن تفاصيله خلال الساعات المقبلة، وهو ما تحدثت عنه عدد من التقارير قبل أيام بكونها ستخوض تجربة التمثيل على خطى والدها خلال الأيام المقبلة.