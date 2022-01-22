تراند اليوم : رد نقيب الممثلين على الحالة الصحية للفنان عادل إمام

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، ما تردد في الساعات الماضية عن تدهور صحة الفنان عادل إمام، ودخوله المستشفى.

وقال الدكتور أشرف زكي إن الأنباء التي تم تداولها عن تدهور صحة الفنان عادل إمام مجرد شائعات ليس لها أي اساس من الصحة، مشيرا إلى أن الفنان الكبير في صحة جيدة، ولا يعاني من أي مرض، ويقضي حياته مع أبنائه وأحفاده.

وأشار نقيب الممثلين إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات حول مرض ووفاة الفنان عادل إمام، وأوضح أن هذه شائعات سخيفة يستخدمها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لجمع “اللايكات” دون مراعاة مشاعرهم ومشاعر أسرهم.

وكان أشرف زكي قد أعرب عن استيائه الشديد من الشائعات التي تروج لوفاة الفنانين، مشيرا إلى أن هؤلاء المروجين، الذين يتسببون في جروح في مشاعر الفنانين وأسرهم، يجب وضع حد لها، خاصة وأن هذه الشائعات تثار دائما عن فنانين كبار، منهم سميرة أحمد وأحمد بدير وغيرهم.