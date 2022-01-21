تراند اليوم : الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح .. فحص تصاريح تجار غزة 2022

يبحث مقدمي طلبات تجديد التصاريح عبر موقع الشؤون المدنية في غزة عن حالة طلباتهم من وقت لأخر مع إعلان الشؤون المدنية عن أسماء الحاصلين على تصاريح تحت مسمى احتياجات اقتصادية جديدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتبلغ كوتة التصاريح الخاصة بقطاع غزة 10 آلاف تصريح، فيما تقدم آلاف السكان للحصول على تصاريح في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة في غزة ورغبتهم بتحقيق مستوى دخل مرضى مقارنة بفرص العمل في القطاع.

وفتحت وزارة العمل في قطاع غزة مؤخراً باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل في الأراضي المحتلة عام 1948.

ويمكن حالياً لجميع العمال والتجار ورجال العمال فحص التصاريح عبر موقع الشؤون المدنية غزة.

الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح

ويمكن فحص تصاريح التجارة لقطاع غزة من خلال موقع الشؤون المدنية من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية.

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