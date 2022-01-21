تراند اليوم : بث مباشر العراق .. بث مباشر مباراة العراق واوغندا بث مباشر مباراة العراق اليوم مباشر بث مباشر العراق واوغندا

بث مباشر مباراة العراق واوغندا بث مباشر مباراة العراق اليوم مباشر بث مباشر العراق واوغندا ويستضيف منتخب العراق الأول نظيره منتخب أوغندا في مباراة ودية دولية تُقام يوم الجمعة 21 يناير 2022 على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوغندا الودية مباشرة، كما نُقدم لكم موعد لعبة العراق يوم الجمعة بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا، وبتوقيت إنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوغندا

منتخب العراق يأتي في التصنيف 75 عالميا، في حين يأتي منتخب أوغندا في التصنيف 82، خاض منتخب أوغندا مباراة ودية منذ يومين ضد مولدوفا وفاز المنتخب الأوغندي بنتيجة 3-2، يقود المنتخب العراقي المدير الفني المونتنيجري بتروفيتش، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة العراق وأوغندا فحتى الآن لم تعلن أي قناة عن نقلها للمباراة لكن من المرتقب أن تكون منقولة على الرابعة العراقية أو العراقية الرياضية، فتابعونا مع الخبر الأكيد حول القناة الناقلة بعد قليل.

موعد لعبة العراق وأوغندا الودية

تأتي تلك المباراة خلال معسكر منتخب العراق المقام في بغداد استعدادا لمباراتي إيران ولبنان القادمتين في تصفيات كأس العالم، أكدت التقارير القادمة من بغداد، ان الحضور الجماهيري في ملعب المدينة سيكون كامل العدد بحضور 32 ألف متفرج ومشجع، موعد مباراة العراق وأغندا الودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 4 مساء بتوقيت السويد وألمانيا وفرنسا.

الساعة 3 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.