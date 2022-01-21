تراند اليوم : لعبة العراق مباشر .. مباراة العراق مباشر HD بث مباشر العراق ضد اوغندا مشاهدة مباراة العراق اليوم بث مباشر لعبة العراق اليوم مباشر

لعبة العراق مباشر مباراة العراق مباشر مباراة العراق اليوم بث مباشر بث مباشر العراق لعبة العراق اليوم يعود المنتخب العراقي إلى استضافة مبارياته الودية مجددا في العاصمة بغداد، بعد غياب امتد 9 سنوات، عندما يستقبل ضيفه الأوغندي، مساء غد الجمعة في ملعب المدينة، الصرح الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرا ويتسع لـ30 ألف متفرج.

وعقدَ، اليوم الخميس في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاجتماع الفني لمباراة العراق وأوغندا، وحضر عن الجانب العراقي المدير الإداري غيث مهنا والإداري حقي إبراهيم، والمنسق الإعلامي محمد عماد.

وقد تم تحديد أطقم المنتخبين، حيث يرتدي المنتخب العراقي الطقم الأسود الكامل وحارس مرماه باللونِ السماوي، بينما يرتدي منتخب أوغندا الطقم الأبيض الكامل وحارس مرماه اللون الأصفر، وتم إقرار 5 تبديلات لكل منتخب، ويقود المباراة الحكم الكويتي الدولي سعد عطا الفضلي.

وسيلعب المنتخب العراقي لأول مرة بالزي الأسود منذ سنوات طويلة، بعد أن لعب بهذا الزي في تصفيات مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 ، وقبلها بطولات إقليمية وقارية أبرزها كاس آسيا في لبنان عام 2000.

يذكر أن آخر مواجهة للمنتخب العراقي مع المنتخبات الأفريقية ، استضافتها ملاعب العاصمة بغداد، تعود إلى 27 مايو / أيار 2013 ، عندما خسر أمام منتخب ليبيريا بهدف دون رد في مباراة ودية حضرها أكثر من 40 ألف متفرج في ملعب الشعب الدولي.