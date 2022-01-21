تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم مباشر

بث مباشر مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم الجمعة Al Ahly Vs El Mokawloon في اطار الدور الثالث من منافسات المجموعة الاولي في كأس الرابطة المصرية، ومن المفترض ان يتقابل فريق الأهلي مع نظيرة فريق المقاولون العرب علي ارضية استاد السلام، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين الي الجولة الثالثة من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة المقاولون العرب والأهلي علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق محمد الكواليني في تمام الساعه الخامسة مساءاً بتوقيت القاهره والساعه السادسة مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

فريق الأهلي هو الطرف الأول في لقاء اليوم وصاحب ارضية الملعب وذلك في اطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية، الأهلي كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة الماضية من مباريات كأس الرابطة حيث التقي مع نظيرة الاسماعيلي يوم الثلاثاء الماضي ولم يستطيع تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم، الأهلي حاليا هو صاحب المركز الخامس وقبل الاخير في مجموعتة الثانية برصيد نقطتين لتعادلة في المبارتين الذي لعبهم خلال مشوارة في البطولة، الأهلي سوف يبحث اليوم عن تحقيق اول انتصار له وتعويض المبارتين ومحاولة التأهل للدور القادم.

مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق المقاولون العرب وهو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم خلال الدور الثالث من مباريات كأس الرابطة مع نظيرة الأهلي، فريق المقاولون العرب حالياً هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعتة الثانية برصيد ثلاث نقاط جمعة بعد ان حقق الأنتصار في مباراة الجولة الاولي وخسر في مباراتة الثانية وذلك عندما التقي مع خصمة نادي الجونه يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بنتيجة هدف وحيد دون رد، فريق المقاولون العرب يدخل مباراة اليوم ويامل في تقديم مستوي جيد واكتساب الثلاث نقاط وتقديم اداء افضل بدلاً من المباراة السابقة ومحاولة تحقيق ثان انتصار لة والتأهل للدور القادم.