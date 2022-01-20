تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر مباراة ريال مدريد HD ريال مدريد والتشي مباشر مباراة ريال مدريد مباشر التشي

ريال مدريد والتشي مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد مباراة ريال مدريد مباشر يحل فريق ريال مدريد مساء اليوم الخميس ضيفاً على إلتشي في إطار منافسات دور16 من كأس ملك إسبانيا.

وكان ريال مدريد قد تأهل لدور 16 عقب تفوقه على ألكويانو بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز إلتشي على يونيونيستاس دي سالامانكا بهدفٍ نظيف.

ويأمل فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على إلتشي والتأهل لدور ربع النهائي، حيث يهدف المرينجي للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد إلتشي في كأس الملك

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيدفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال بأوراقه الرابحة على أمل تحقيق الفوز.