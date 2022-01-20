تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. ماتش برشلونة مباشر HD بث مباشر برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

بث مباشر مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو اليوم الخميس Athletic Club Vs Barcelona في اطار مباريات الجولة ال16 من بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2021-2022، ومن المفترض ان يتقابل برشلونة مع نظيره فريق ألتشي، ومن المتوقع أن يخوض الفريقان مباراة قوية وممتعة من أجل الفوز بالثلاث نقاط في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة، وتقام المباراة بين الفريقان على أرضية ملعب سان ماميس، وسوف تبدأ اليوم مباراة ألتشي وبرشلونة على قناة (غير منقولة عربياً) – Tivibu Spor 2 بصوت المعلق English في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بتوقيت مصر والسودان ولبيبا، والساعة الحادية عشر والنصف مساءََا بتوقيت السعودية وفلسطين وسوريا والعراق .

مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم

برشلونة اليوم خارج أرضية ملعبة في مواجهة نظيرة فريق أتلتيك بلباو وذلك ضمن مباريات الدور الـ16 من منافسات كاس الملك للعام الجاري في ستاد اليوم الخميس، فريق برشلونة لم يستطيع تحقيق الانتصار في اخر مباراة له مع نظيرة الريال يوم الأربعاء الماضي في الدور نصف النهائي من منافسات كأس السوبر الإسباني حيث انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 32 نقاط واليوم سوف يامل برشلونة في تحقيق الأنتصار علي ارضية ملعب نظيرة أتلتيك بلباو للتأهل الي الدور القادم من كأس ملك اسبانيا.

مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم

من ناحية أخرى فريق أتلتيك بلباو صاحب ارضية لقاء اليوم امام نظيرة برشلونة في اطار مواجهات الدور الـ16 من مباريات كأس الملك، لم يستطيع فريق أتلتيك بلباو تحقيق الانتصار في مبارات الجولة النهائية من مباريات كأس السوبر الاسباني وذلك عندما التقي بنظيرة الريال يوم الأحد الماضي وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد لصالح الريال، وحاليا فريق أتلتيك بلباو يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الاسباني برصيد 28 نقاط، واليوم سوف يأمل فريق أتلتيك بلباو تحقيق الانتصار امام نظيرة برشلونة والوصول الي الدوري الثالي من بطولة كأس الملك.