تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد والتشي مباراة ريال مدريد والتشي مباشر مباراة ريال مدريد والتشي بث مباشر

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بث مباشر ريال مدريد والتشي اليوم يلاشوت

تقام المباراة اليوم الخميس 2022/1/20 على أرضية ملعب استاد مانويل مارتينيز فاليرو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية

8:00 مساءاً بتوقيت مصر

9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين

9:00 مساءاً بتوقيت الأردن

9:00 مساءاً بتوقيت سوريا

9:00 مساءاً بتوقيت لبنان

9:00 مساءاً بتوقيت العراق

8:00 مساءاً بتوقيت السودان

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا

7:00 مساءاً بتوقيت تونس

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر

6:00 مساءاً بتوقيت المغرب

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات

بث مباشر ريال مدريد اليوم يلاشوت

المباراة لن تنقل على قنوات عربية ولاكن يمكنك مشاهدة المباراة من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة عبر خدمة البث المباشر للمباريات.

بدأت أحداث الشوط الأول الآن بين الفريقين، من المتوقع أن يستغل لاعبي التشي أرضية الملعب وعامل الجمهور في إحراج المرينجي ولاكن خبرة لاعبي ريال مدريد كافية للفوز بالمباراة بارتياح كبير وبنتيجة مريحة، نتمني لكم مشاهدة ممتعة.

التشكيل الرسمي لنادي ريال مدريد أمام التشي اليوم كالآتي:

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة أمام التشي والتي جاءت بتغيير خمسة لاعبين عن التشكيل السابق للفريق، بدأ الحارس لونين أساسي بدلاً من كورتوا، وبدأ المهاجم يوفيتش بدلاً من كريم بنزيما.

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ديفيد ألابا، مارسيلو.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدوارد كامافينجا، توني كروس.

خط الهجوم: رودريجو جوس، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لنادي التشي أمام ريال مدريد اليوم كالآتي: