تراند اليوم : بث مباشر برشلونه .. مباراة برشلونة اليوم مباشر ماتش برشلونة بث مباشر الآن برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن

بث مباشر برشلونه مباراة برشلونة اليوم مباشر ماتش برشلونة بث مباشر الآن برشلونة اليوم مباشر مباراة برشلونة اليوم مباشر الأن ويلتقي برشلونة مع أسود الباسك على ملعب سان ماميس في دور الستة عشر من البطولة الثانية في إسبانيا.

وستكون المباراة بمثابة لقاء الجريحين، حيث أن برشلونة كان قد تعرض للإقصاء من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد ريال مدريد، بينما تعرف بيلباو إلى الهزيمة من المرينجي في نهائي البطولة، ليفشل في الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

وكان برشلونة قد تمكن من تخطي مفاجأة صعبة في الدور الفائت، عندما فاز بهدفين مقابل هدف على المغمور ليناريس ديبورتيفو، بينما انتصر بيلباو في ذات الدور على مانتشا ريال بهدفين نظيفين.

تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيك بيلباو بكأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: مينجويزا – إريك جارسيا – أراخو.

خط الوسط: بوسكيتس – ألفيش – جونزاليس – بويج – ألبا.

خط الهجوم: أنسو فاتي – توريس.