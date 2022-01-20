تراند اليوم : مباراة ليفربول مباشر .. مباراة ليفربول اليوم مباشر HD ماتش ليفربول مباشر بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال arsenal vs liverpool اليوم الخميس في كاس الرابطه الانجليزيه ، بعد ان تاجل حسم الطرف الثاني في المباراه النهائيه من البطوله الي مباراه الاياب يستعد اليوم فريق ارسنال بعد ان نجح بالخروج بتعادل في مباراه الذهاب لاستقبال علي ارضه فريق ليفربول وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب الإمارات مواجهه ليفربول وارسنال الليله وذلك في مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الدور ، وسوف تبدا اليوم الموافق 20 يناير مباراه ليفربول وارسنال في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ليفربول وآرسنال

ليفربول يدخل مواجهه الليله خارج ارضه وذلك ضمن مواجهات الاياب من الدور نصف النهائي من كاس الرابطه الانجليزيه لهذا الموسم ، ليفربول قبل ان يواجهه ارسنال في لقاء الاياب من كاس الرابطه كان قد حقق انتصار غالي له في هذا الموسم حيث تمكن من الصعود الي المركز الثاني في الدوري وذلك بعد حقق الانتصار علي فريق برينتفورد وذلك في الاسبوع الثاني والعشرين وانتهت المباراه بفوز ليفربول بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، وهو الليله سوف يبحث عن حسم بطاقه العبور الي نهائي البطوله خارج ارضه وتقديم اداء جيد امام خصمه عنيد بحجم فريق ارسنال.

مباراة آرسنال وليفربول يلا شوت

فيما فريق ارسنال فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك في اخر مباراه من مباريات الدور نصف النهائي من كاس الرابطه لهذا الموسم ، فريق ارسنال لم يخوض اي مباراه قبل مباراته في الدور نصف النهائي من كاس الرابطه واخر مباراه لعبها كانت مباراه الذهاب مع ليفربول الخميس الماضي وقد نجح فريق ارسنال بتعادل في هذه المباراه بعد ان لعب اخر وقت من المباراه وهو ناقص العدد بسبب طرد الاعب شاكا ، وهو االاخر سوف يدخل مباراته في الدور نصف النهائي وهو يبحث عن تقديم اداء جيد وحصد اخر بطاقه لنهائي البطوله.

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تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد آرسنال

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد آرسنال مساء اليوم الخميس في نصف النهائي من مباراة الإياب من المتوقع ان يلعب الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أليسون بيكير ، وفي خط الدفاع تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، أرنولد ، وفي خط الوسط جوردان هندرسون، فابيينو، ميلنر ، وفي خط الهجوم ديفوك اوريجي، هارفي إليوت، جوتا.

تشكيلة آرسنال المتوقعة ضد ليفربول

تشكيلة آرسنال المتوقعة ضد ليفربول ضمن المباراة اليوم على ملعبه في الإياب من نصف النهائي ضمن كاس الرابطه من المتوقع ان تضم التشكيلة في حراسة المرمي رامسدال ، وفي خط الدفاع بن وايت – سيدريك سواريس– توماسو – لوكاس تيرني ، وفي خط الوسط ألبيرت لوكونجا – جرانيت شاكا – مارتن أوديجارد – مارتينيلي ، وفي خط الهجوم الكسندر لاكازيت - نيكولاس بيبي.