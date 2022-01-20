تراند اليوم : بث مباشر تونس .. بث مباشر تونس وغامبيا HD بث مباشر مباراة تونس وغامبيا مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر

بث مباشر تونس بث مباشر تونس وغامبيا مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر مباراة تونس وغامبيا مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر تونس و غامبيا بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ضد غامبيا gambia vs tunisia اليوم الخميس في كاس الامم الافريقيه ، يستعد الليله المنتخب التونسي الذي عاد الي المنافسه علي التاهل لدور ال16 بالانتصار علي منتخب موريتانيا لمواجهه في نهايه مشوراه في دور المجموعات الليله خصمه المنتخب الغامبي وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه والاخيره من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تقام مباراه تونس و غامبيا الليله علي ارضيه ملعب ليمبي ستاديوم وذلك في مواجهه قويه سوف يسعي من خلاله كل منتخب تحقيق الانتصار والتاهل لدور القادم من البطوله ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 20 يناير مباراه تونس و غامبيا في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة تونس وغامبيا

المنتخب التونسي يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب التونسي بعد خسر مباراته الاولي في الكان كان قد نجح في تحقيق انتصار كبير في الجوله الثانيه والعوده الي المنافسه علي التاهل وذلك علي حساب علي منتخب موريتانيا الاحد الماضي وذلك بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ، ويحتل المنتخب التونسي قبل نهايه مشوراه في دور المجموعات يحتل المركز الثالث في المجموعه السادسه بثلاث نقاط وهو الليله سوف يريد الاستمرار في تقديم الاداء جيد والتغلب علي الغيابات الذي سوف يشهدها المنتخب التونسي في اخر مبارياته في المجموعه السادسه.

مباراة غامبيا وتونس يلا شوت

بينما منتخب غامبيا فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك في ختام مباريات دور المجموعات من النسخه الحاليه لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الغامبي في مشاركته الاولي في الكان كان قد نافس بقوه علي التاهل لدور ال16 حيث ان المنتخب الغامبي قبل مباراته الاخيره في المجموعه يحتل المركز الثاني في المجموعه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه ، والتعادل الاول للمنتخب الغامبي في المجموعه كانت في الجوله الثانيه مع المنتخب المالي الاحد الماضي وتعادل المنتخب الغامبي في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف.