تراند اليوم : تونس مباشر .. بث مباشر تونس وغامبيا HD بث مباشر مباراة غامبيا وتونس بث مباشر غامبيا وتونس مباشر

تونس مباشر بث مباشر تونس وغامبيا بث مباشر مباراة غامبيا وتونس بث مباشر غامبيا وتونس ويواجه المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره الغامبي لحساب الجولة الأخيرة من الدّور الأوّل في المجموعة الساّدسة من منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بالكامرون.

و من المنتظر أن يعتمد النّاخب الوطني منذر الكبيّر على التّشكيلة التّالية في ظلّ الغيابات المتعدّدة التي سبّبتها الإصابات بفيروس كورونا.

بشير بن سعيد ، حمزة المثلوثي، علي العابدي، بلال العيفة، منتصر الطالبي، عيسى العيدوني، الياس السخيري، أنيس بن سليمان، يوسف المساكني، سيف الدّين الخاوي، سيف الدين الجزيري.