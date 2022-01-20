تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد والتشي بث مباشر

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يلعب اليوم نادي ريال مدريد مباراة دور ال 16 من كاس ملك اسبانيا وهو قادم للمواجهة من انتصار في نهائي كاس السوبر الاسباني من امام خصمه فريق اتلتيك بلباو في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين بدون رد في بداية الاسبوع الحالي ، وسوف يدخل اليوم ريال مدريد المباراة ضيفا خارج ملعبه من امام خصمه فريق ألتشي من اجل الانتصار وحصد بطاقة التاهل للدور القادم من بطولة كاس الملك.

فيما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم سوف يلعب نادي ألتشي مباراة صعبه على ارضية ملعبه من امام خصمه فريق ريال مدريد والتي سوف يامل اليوم ان يحقق الانتصار فيها من اجل التاهل للدور القادم وسوف تكون المواجهة اليوم صعبه من امام فريق ألتشي وهو الذى حقق الانتصار بهدف وحيد بدون رد في بداية الاسبوع الحالي من منافسات الدوري الاسباني من امام خصمه فريق فياريال.