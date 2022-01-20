تراند اليوم : بث مباشر الشباب والفتح .. بث مباشر مباراة الشباب والفتح يلا شوت HD بث مباشر الفتح والشباب مباشر HD

رابط البث المباشر لمواجهه الشباب ضد الفتح al shabab vs al fateh اليوم الخميس في دوري المحترفين السعودي ، بهدف تحقيق الانتصار والبقاء في المنافسه علي لقب الدوري خلف المتصدر الاتحاد يستعد الليله فريق الشباب بعد تعادله في الجوله الماضيه لاستقبال علي ارضيه ملعبه خصمه فريق الفتح وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه عشر ضمن منافسات الدور الثاني من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه الشباب والفتح اليوم علي ارضيه ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل الشباب والذي سوف يستقبل عليه اليوم نظيره الفتح في مواجهه الاياب بين الفريقين وكان الشباب قد خسر مواجهه الذهاب بهدفين دون رد ، وسوف تنطلاق اليوم المباراه في تمام الساعه الخامسه وعشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه وعشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الشباب والفتح

الشباب يدخل مواجهه الليله علي ارضه وذلك ضمن مواجهات الدور الثاني من دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، فريق الشباب قبل ان يستقبل خصمه الفتح كان قد فقد نقطين في الجوله الماضيه في الصراع علي صدرا الدوري وذلك علي امام فريق الاتفاق الجمعه الماضيه وقد تعادل الشباب في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، ويحتل الشباب في جدول ترتيب الدوري السعودي المركز الثاني برصيد 33 نقطه وذلك بعد ان خاض 17 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم حقق الشباب الانتصار في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر الشباب مبارتان قبل ان مباراته اليوم.

مباراة الفتح والشباب يلا شوت

فيما فريق الفتح فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مبارياته في النصف الثاني من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الفتح قبل مواجهه اليوم يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم وذلك برصيد 17 نقطه جمعهم الفتح بعد ان خاض 16 مباراه في الدوري ومن خلالهم كان الفريق قد حقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر الفتح 7 مباريات قبل مباراته مع الشباب ، واخر مباراه لعبها الفتح في الدوري كانت مع فريق الفيحاء الخميس الماضي وتعادل الفتح في هذه المباراه التي انتهت بتعادل السلبي.