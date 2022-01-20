تراند اليوم : بث مباشر كوت ديفوار .. الجزائر اليوم مباشر البث المباشر لمباراة الجزائر اليوم بث مباشر الجزائر و كوت ديفوار مباراة الجزائر اليوم مباشر

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لم يتوقع أكبر المُتشائمين بالمنتخب الجزائري أن يستهل «محاربو الصحراء» حملة الدفاع عن لقبهم بهذه الطريقة، بعدما اكتفوا بنقطة يتيمة من أول مباراتين في المجموعة الخامسة، بعد تعادل سلبي افتتاحي أمام سيراليون وخسارة مفاجئة ومدوية أمام غينيا الاستوائيّة المتواضعة وضعت حدًا لسلسلة رائعة من 35 مباراة من دون هزيمة للجزائر كانت قد بدأت في أكتوبر 2018.

تتذيّل الجزائر المجموعة برصيد نقطة واحدة خلف سيراليون الثالثة (2)، غينيا الاستوائية الثانية (3) وساحل العاج المتصدرة (4).

وعلى ملعب جابوما في دوالا، سيكون رجال المدرب جمال بلماضي مُطالبين بالفوز على ساحل العاج وهجومها القوي بقيادة سيباستيان هالر، نجم أياكس أمستردام الهولندي ومتصدر ترتيب هدافي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وويلفريد زاها ونيكولاس بيبس، لاعبي كريستال بالاس وأرسنال الإنجليزيين تواليًا.

ودفعت الجزائر، بطلة كأس العرب نهاية العام الماضي، في أول مباراتين ثمن إهدار الفرص، لا سيما في التعادل الافتتاحي أمام سيراليون، وستأمل أن يرتقي خط الهجوم بقيادة قائدها رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح وياسين إبراهيمي وغيرهم إلى مستوى التطلعات لتخطي عقبة بطل إفريقيا مرتين (1992 و2015).

وفي حال فوز الجزائر مقابل انتصار أي من سيراليون أو غينيا الاستوائية في اللقاء الذي سيجمعهما تزامنًا في ليمبي، ستتأهّل مباشرة رفقة الفائز من تلك المباراة إلى دور ثمن النهائي على حساب ساحل العاج لتفوّقها على الأخيرة في المواجهة المباشرة بينهما، علمًا أن كليهما سينهيان المجموعة مع أربع نقاط.

ولكن إذا ما فازت الجزائر، بطلة 1990 و2019، مقابل تعادل في المباراة الأخرى، ستتعادل مع المنتخب العاجي وغينيا الاستوائية برصيد أربع نقاط لكل منها، وسيتم الاحتكام إلى قاعدة فارق الأهداف ما سيحتّم على صاحب المركز الثالث الانتظار لمعرفة ما إذا سيكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل هذا المركز في المجموعات الست والتأهل إلى الأدوار الإقصائيّة.

قال بلماضي بعد الخسارة أمام غينيا الاستوائية: «نحن في حالة فشل، إنها لحظات صعبة. لا تحدث الأمور المنطقية دائمًا في كرة القدم، ولكن من المؤكّد أننا سنكافح من أجل البقاء في هذه المنافسة».

وتابع: «ستكون ضد منتخب ساحل العاج الرائع المكوّن من لاعبين يلعبون في البطولات الكُبرى».