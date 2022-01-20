تراند اليوم : الجزائر وساحل العاج مباشر .. الجزائر وساحل العاج بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مباراة اليوم الجزائر مباشر حفيظ دراجي بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مباراة اليوم الجزائر مباشر حفيظ دراجي بث مباشر مباريات اليوم يوتيوب الجزائر بث مباشر لمباراة الجزائر اليوم الجزائر وساحل العاج مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن بث مباشر يدخل بطل إفريقيا المنتخب الجزائري مواجهة مصيرية ضد منافسه منتخب ساحل العاج في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وكانت الجزائر قد تعرض لهزيمة مفاجأة في الجولة الماضية على يد غينيا الإستوائية، عندما فازت عليها الأخيرة بهدف نظيف، لتأتي الجزائر الآن في مؤخرة جدول المجموعة برصيد نقطة وحيدة، ولا بديل رجال المدرب جمال بلماضي عن الفوز على منافسهم من أجل ضمان الصعود للدور التالي.

فيما، سيدخل منتخب كوت ديفوار المباراة وهو متربع على رأس المجموعة، حيث تمكنوا من حصد أربعة نقاط من الجولتين الماضيتين.

تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: مبولحي.

خط الدفاع: عطال – تاهرات – ماندي – بن سبعيني.

خط الوسط: بلقبلة – بلايلي – فيجولي.

خط الهجوم: محرز – سليماني – براهيمي.