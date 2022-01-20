تراند اليوم : مباراة الجزائر اليوم مباشر .. مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport max 1 مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم مباشر مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن بث مباشر bein sport max 1 مباراة الجزائر وكوت ديفوار مباشر البث المباشر لمباراة الجزائر ضد ساحل العاج yalla shoot algeria vs ivory coast Live Match bein max يلتقى كلا من منتخبي ساحل العاج الأول لكرة القدم مع منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة مساء الليلة بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات في كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون على أن تذاع المباراة مباشرة وحصريا علي قناة بي ان سبورت ماكس الاولى مصحوبة بالتعليق الصوتي من المعلق الرياضي المتميز حفيظ دراجي.

خاض منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم مباراتين حتى الآن لم ينهزم في أي منهما حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراة فيما تمكن من التعادل في الأخرى حيث التقى في مباراته الاولى مع منتخب غينيا الاستوائية والذي تمكن من تحقيق الفوز عليه بهدف نظيف منحه أول ثلاث نقاط في رصيده في دور المجموعات وفي مباراته الثانية التقى مع منتخب سيراليون وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكلا منهما ويتصدر منتخب ساحل العاج ترتيب المجموعة برصيد أربعة نقاط.

اما منتخب الجزائر الأول لكرة القدم فقد فاجئ الجميع بالاداء السلبي الذي قدمه في هذه البطولة حيث لم يتمكن حتى الآن من تحقيق الفوز في أي من المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن حيث التقى في مباراته الأولى مع منتخب سيراليون الأول لكرة القدم وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بعد أن فشل كلا منهما في إحراز أي أهداف وفي مباراته الثانية التقى مع منتخب غينيا الاستوائية ليتلقى على يده هزيمته الاولى حيث انهزم بهدف مقابل لا شئ ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة.