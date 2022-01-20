تراند اليوم : مسلسل قيامه عثمان الحلقه 78 مترجمة للعربية HD عثمان 78 كامله

عرضت منصة النور بلاي ليلة الأربعاء مسلسل عثمان الحلقة 78 مترجمة للعربية لمشتركيها بعد بثها على قناة atv التركية غير مترجمة، حيث شهدت أحداثاً قوية ومثيرة على عصيد صراع الغازي عثمان مع الوزير علم شاه، ونيكولا.

في الأحداث عثمان يقول لعلم الدين شاه لم تترك خيانة إلا وفعلتها جعلت شعبي والسلطان يديرون ظهرهم لي، علم الدين يرد عليه ستدفع يا عثمان ثمن فعلتك أنت ومحاربيك، كورنور يقول لعثمان ان فعلت شيئاً سيفقد محاربوك حياتهم، ويقوم رجال علم الدين بضرب محاربي عثمان واعتقالهم.

عثمان يهددهم وهو واضع السيف على رقبة علم الدين شاه بأنه سيقتله حال لمسوا شهرة من محاربيه، ويامر كونور بالتراجع، لكنه يصدم بوجود أخيه غندوز، ويحدث شجار في الكلام بين الطرفين، ويحدثه غندوز عن مصلحة القبيلة ومخالفته للسلطان، وأن يمثل أمامه ويشرح له المشكلة، فيرد عثمان أن مشكلته هي قضية الأتراك جميعاً، ويصدم بقدوم مساعدة نيكولا ووضعها الخنجر على رقبة أخيه غندوز وتهديده بقتله حال لم يترك علم شاه.

علم شاه يقول لعثمان بأنه لن يستطيع التفريط بأخيه ومحاربيك ويأمر كونور بحرق قبيلة الكاي وقتل ابن عثمان اورهان حال أقدم عثمان على قتله، ويضطر عثمان للاستسلام، ويقول له بأن انتقامه قادم لا محاله.

عثمان يصدم بقدوم نيكولا وهو يضع السيف على رقبة كوسيس ويقول له بأن النهاية قد حانت لكل خائن.

ويأمر مساعدته جوليا باحضار روغاتوس، ويضطر الأخير للهروب بعد تهرضه للخيانة من محاربيه، ويقول نيكولا بالدخول لقلعة كوسيس ويأسر ماري لكن تورغوت ألب يلحقها وينقذها اثناء عملية نقلها لقلعة نيكولا، وينقذ شقيقها كوسيس اثناء نقله للقسطنطينية للقاء الامبراطور للمحاكمة.

علم الدين شاه يبلغ الجميع بأنه سيعدم عثمان وسط القلعة، فيما يتعرض محاربو الكاي لأشد أنواع التعذيب وقلع الأظافر.

غندوز يطلب من علم شاه عدم إيذاء عثمان كي لا يجد قبيلة الكاي ضده، فيرد عليه علم شاه بأن هناك طريقة واحدة لإنقاذ أخيه وهي أن يكون سيداً حقيقياً على الكاي وأن يكون يده اليمنى فيرد عثمان بأنه قادر على ذلك، ويعده بالأمر، ويبلغه بأن عثمان سيأخذ إلى قونيه للمحاكمة.

عثمان يتعرض للتعذيب والجلد بأمر من جوليا ثم يأخذ برفقة محاربيه لوسط اينغول ويعلقوهم على حبل المشنقة، ويتم نقله إلى قونيه لكنه يصدم في الطريق بغيخاتو الذي يقوم بقتل جكتوغ.

هذه الاحداث تشاهدونها وغيرها في الفيديو في الأسفل: