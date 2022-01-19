تراند اليوم : مصر و السودان مباشر .. يلا كورة بث مباشر مصر بث مباشر مصر و السودان مباراه مصر والسودان مباشر مشاهدة مصر والسودان بث مباشر

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مصر ضد السودان

وتنطلق فعاليات مباراة مصر ضد السودان في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، علي أن تقام في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وأخيرًا تنطلق المباراة الهامة والقوية في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وكان منتخب مصر قد حقق فوز صعب في المباراة السابقة علي حساب منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد عن طريق الفرعون المصري محمد صلاح، بينما تلقي الفراعنة الهزيمة في المباراة الأولي علي يد منتخب نيجيريا المتأهل سلفًا إلى دور ال16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

بينما تلقي منتخب السودان الهزيمة الثقيلة في المباراة الأخيرة له علي يد منتخب نيجيريا بأربعة أهداف مقابل هدف، ويسعي منتخب السودان للفوز من أجل التأهل إلى الدور القادم وهو يحتل المركز الثاني في سلم ترتيب المجموعة الرابعة.

تشكيل منتخب مصر امام السودان

ومن المُتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة أمام السودان بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف – محمد عبدالمنعم – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: عمرو السولية – محمد النني -أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح