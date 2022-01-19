تراند اليوم : منتخب مصر مباشر .. مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر مصر السودان مباشر

مشاهدة مباراة مصر والسودان بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد رومدي أدجيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا، سيبحث منتخب مصر عن الانتصار في لقاء اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل ضمان التأهل للدور القادم من البطولة بعدما انتصر في الجولة الماضية على غينيا الاستوائية بهدف دون رد أحرزه محمد صلاح، منتخب مصر لم يقدم الأداء الهجومي المنتظر منه وسيبحث في مواجهة اليوم عن استغلال أنصاف الفرص للخروج من المواجهة بالعلامة الكاملة.

دائما ما تشهد مباريات مصر والسودان ندية وإثارة بين المنتخبين وكان أخرها في كأس العرب التي أقيمت في قطر وفاز فيها منتخب مصر بخماسية في لقاء شهد تألق اللاعبين المصرين وسيطروا على اللقاء من البداية للنهاية.

تشكيل مصر المتوقع أمام السودان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش - عبد الله السعيد - محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد

موعد مباراة مصر والسودان والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة مصر والسودان في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة مصر والسودان عبر موقعنا يلا شوت توداي و بين ماتش وbeIN Sports HD 1 Max .

وفي الجانب الأخر يتطلع منتخب السودان إلى تحقيق الانتصار وحصد العلامة الكاملة للحفاظ على فرصه في مواصلة المشوار في البطولة الإفريقية، المنتخب السوداني قادم من هزيمة أمام نيجيريا في اللقاء الماضي وكان قبلها تعادل مع غينيا الاستوائية ويدرك صقور الجديان أن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم وتحديدا الفوز ستأهله رسميا للدور القادم أما أي نتيجة غير الانتصار ستطيح به من البطولة الإفريقية.

تشكيل السوادن المتوقع أمام مصر

حراسة المرمى: علي عبد الله أبو عشرين

خط الدفاع: محمد أمين - مصطفى عبد القادر كرشوم - صلاح نمر - مصطفى الفادني

خط الوسط: عبد الرازق عمر يعقوب - محمد الرشيد - والي الدين خضر

خط الهجوم: الجزولي نوح - محمد عبد الرحمن - ياسين حامد