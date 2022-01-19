تراند اليوم : منتخب مصر مباشر .. بث مباشر منتخب مصر HD بث مباشر مصر والسودان مشاهدة مباراة مصر اليوم ضد السودان

مشاهدة مباراة مصر والسودان egypt vs sudan live بث مباشر ، يترقب محبي كورة القدم في كل مكان متابعة أحداث مباراة اليوم التي تقام بين فريقي مصر والسودان وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كأس الأمم الإفريقية، والتي يدخل بها فريق مصر وليس لديه أي بديل إلا الفوز في حالة رغبته في الصعود إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، وكانت المسحة الطبية التي تم إجراءها للاعبين قد أظهرت عن سلبية كافة اللاعبين واستعدادهم لخوض مباراة اليوم أمام السودان، والذي يدخل به اللاعبين على أتم استعداد ليقاتلوا من أجل الفوز باللقاء والحصول على الثلاثة نقاط.

يبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كيروش عن بديل للاعب محمود حمدي الونش لأنه سوف يغيب عن مباراة اليوم بعد إصابته في المباراة الماضية، ومن المعروف أن تلك الجولة سوف تحدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الاقصائية، لأنه سوف يصعد الأول والثاني مباشرة وأفضل أربعة في المركز الثالث، وهذا ما يجعل مباراة اليوم ستشهد أداء قوي وحماسي من كلا الفرق للحصول على الثلاثة نقاط.

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني للفريق على محمد الشناوي بصورة أساسية في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع (أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – أحمد حجازي – عمر كمال عبدالواحد)، على أن يضع عمرو السوليه في وسط الملعب مع محمد النني وأمامهما محمد صلاح وعبد الله السعيد وعمر مرموش مع قلب الهجوم مصطفى محمد، نظرًا لأن الجميع يعلمون عن المنتخب السوداني التحفظ الدفاعي القوي له والاعتماد على الهجمات السريعة المرتدة في الظهور والكرات الثابتة.

من المقرر أن تقام مباراة مصر والسودان اليوم الأربعاء 19/1/2022 عبر يلا شوت في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات كأس أمم إفريقيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة حصريًا على أرضية استاد أحمد أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وتذاع مباشرة عبر قناة بي إن سبورت ماكس الناقل الرسمي للبطولة.