تراند اليوم : مصر والسودان مباشر .. بث مباشر مصر والسودان HD مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر مصر والسودان يلا شوت

مصر والسودان مباشر بث مباشر مصر والسودان مشاهدة مباراة مصر اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة مصر بث مباشر مصر بث مباشر مصر والسودان يلا شوت ويواجه منتخب مصر أمام نظيره المنتخب السوداني اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ويسعى منتخب مصر في أن يحقق الفوز دون تفكير بأي طريقة من الطرق التي تمكنهم من التأهل، ويوجد لديهم ثلاث نقاط، ويحتل منتخب مصر المركز الثاني، ولكن منتخب نيجيريا حصد 6 نقاط، وبينما حصد غينيا بيساو 3 نقاط واحتل المركز الرابع منتخب السودان، ولكنه تمكن من الحصول على نقطة واحدة، ولا يجب على منتخب السودان أن يتحول بدرجة كبيرة بعد أن خاض جولتين.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام منتخب السودان

من المتوقع أن يستضيف كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري أن تكون تشكيلة المنتخب على هذا النحو:

حارسة المرمى: محمد الشناوي.

يتركز على خط الدفاع: عمر كمال، محمود حمدي الونش، وأيمن أشرف، أحمد فتوح.

أما خط الوسط: يحتل حمدي فتحي، عبد الله السعيد، عمرو السولية، محمود تريزيجية، عمرو السولية.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، أحمد السيد زيزو.