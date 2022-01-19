تراند اليوم : بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين من بحر السودانية شمال غرب غزة

غزة / الخليج 365

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أربعة صيادين واستولت على مركبين اثنين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن زوارق الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين على بعد نحو 4 أميال بحرية قبالة بحر السودانية، واستولت على مركبي صيد، واعتقلت من كان على متنهما وعددهما أربعة من الصيادين.

وأضافت المصادر أن المعتقلين الأربعة هم: الشقيقان فؤاد ومحمود عدنان السلطان، وطارق عبد الباري السلطان ومحمد ياسين زايد، ونقلتهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلي القريب من غزة.

وفي سياسة ممنهجة، تستهدف بحرية الاحتلال بشكل يومي الصيادين ومراكبهم في بحر غزة وتقوم باعتقالهم وإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك صيدهم للتنغيص عليهم وحرمانهم من سبل عيشهم.