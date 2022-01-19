تراند اليوم : الصحة العالمية تحذر من فيروس "أوميكرون" ويكتسح العالم

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن جائحة كوفيد-19 "لم تنتهِ بعد"، محذرا من الفكرة القائلة بأن المتحور أوميكرون لا تسبب الأذى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "يواصل أوميكرون اكتساح العالم. لا تخطئوا، يسبب أوميكرون في دخول المستشفيات ويوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية".

وأضاف: "هذا الوباء لم ينته بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة".

في 11 يناير اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه على الرغم من أن المرض لا يزال في مرحلة الوباء، فإن انتشار المتحور أوميكرون سيحول كوفيد-19 إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التكيف معه.

وقال ماركو كافاليري مسؤول استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام: "مع زيادة المناعة بين السكان - ومع وجود أوميكرون سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم - سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".

في سويسرا، اعتبر وزير الصحة آلان بيرسيه الأسبوع الماضي أن المتحور أوميكرون قد تكون "بداية نهاية" الوباء.

لكن رئيس منظمة الصحة العالمية بدا أكثر حذرًا، وأكد مرة أخرى أن المتحور أوميكرون يعد خطيرا.