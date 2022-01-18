تراند اليوم : المغرب الغابون مباشر .. بت مباشرة لمباراة اليوم المغرب بث مباشر لمباراة المغرب اليوم مبارة المغرب مباشر مباراة المغرب مباشر

بث مباشر لمباراة المغرب اليوم المغرب مباشر مبارة المغرب مباشر المغرب الغابون مباشر بث مباشر المغرب مباراة المغرب مباشر بث مباشر مباراة المغرب بت مباشرة لمباراة اليوم المغرب بث مباشر مباراه المغرب بت مباشر المغرب يواجه مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني المغربي نظيره الغابوني، في مباراة ودية على أرضية الملعب الكبير لطنجة بداية من الساعة الثامنة، وتندرج هذه المباراة الودية ضمن إستعدادات المنتخب المغربي لمباراة موريتانيا برسم الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتُعتبر هذه المباراة الودية رابع مباراة تحت إشراف الناخب الوطني المغربي وحيد خليلودزيتش، الذي تعادل أما بوركينا فاصو وليبيا، وفاز على النيجر، ويبحث في لقاء الغابون عن إنتصار جديد للمصالحة مع الأنصار قبل الدخول في غمار المباريات الرسمية.

ورقة تقنية عن مباراة المغرب والغابون

الملعب : طنجة الكبير

التوقيت : الثامنة مساء

القنوات الناقلة : بين سبورت 2، وقناة الرياضية

الحكم : السينغالي عيسى سي