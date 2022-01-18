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تراند اليوم : بث مباشر المغرب .. بث مباشر مباراة المغرب HD مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب والجابون

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تواجه الجابون المغرب مساء الثلاثاء (8:00 مساء) في اليوم الثالث من دور المجموعات لكأس إفريقيا للأمم. فيما يلي التراكيب المحتملة للفريقين.

إنه مثل نهائي للمركز الأول في هذه المجموعة B. مساء الثلاثاء (8:00 مساء) ، على ملعب أحمدو أهيجو في ياوندي ، سيواجه الجابون والمغرب بعضهما البعض ، في اليوم الثالث من مرحلة المجموعات. كأس الأمم الأفريقية.

وقد تأهل بالفعل للمركز الثامن ومتصدر المجموعة بعد انتصارين في مباراتين ، ويحتل أسود الأطلس المركز الأوفر حظًا لهذه المباراة ، فيما كانت الجابون تحت المراقبة ضد غانا يوم الجمعة الماضي (1-1).

تشكيلة المغرب في مواجهة الجابون في كأس أمم أفريقيا

سيكون اختيار الغابونيين بدون بيير إيمريك أوباميانغ وماريو ليمينا ، اللذين يعودان إلى أنديتهما بعد التعاقد مع Covid-19 ويغيبان عن بقية البطولة. ديفيد سامبيسا ، دينيس بوانجا ، أولريش إينيمي ، سيرج نجولي وجونيور فوتسو إيجابيون وبالتالي سيكونون غائبين. في المقابل ، يمكن لـ وحيد خليلهودزيتش الاعتماد على عودة ريان ماي ، الذي يمكنه حتى المطالبة بمكان انطلاق  .

في حال التعادل ، سيضمن الجابون والمغرب التأهل للدور المقبل. للتذكير ، ستلعب أربعة من أصل ستة أفضل ثلث من المجموعات دور الـ 16 ، بالإضافة إلى أول مجموعتين من كل مجموعة.

إليكم تشكيلة المغرب ضد الجابون

أعلن وحيد خليلهودزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم عن تشكيل فريقه امام الجابون في قمة الجولة 3 من منافسات كأس أمم أفريقيا على ملعب أحمدو أهيدجو

في حراسة المرمى : ياسين بونو

في خط الدفاع : أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – أدم ماسينا

خط الوسط : عمران لوزا – سفيان أمرابط – طارق تيسودالي – سفيان بوفال

خط الهجوم : أيوب الكعبي – يوسف النصيري

المغرب-الجابون: تعيين حكم مثير للجدل لتقنية الفيديو المساعد

عينت لجنة حكام CAF حكم حكم الفيديو المساعد المثير للجدل للمباراة بين المغرب والجابون

يوم الثلاثاء ، والتي تعد لليوم الثالث من دور المجموعات من كأس إفريقيا للأمم 2021.

هذا هو الزامبي جاني سيكازوي ، الذي تسبب في جدل خلال مباراة مالي وتونس ، بإنهاء المباراة

قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وفقًا للمعلومات التي جمعتها  sahifa sport سابقًا ، تم إيقاف جاني سيكازوي في البداية ، لكن

نقص الحكام في VAR ، بالإضافة إلى بعض الضغوط ، أدى إلى إعادة تأهيل الزامبي.

بالإضافة إلى ذلك ، سيكون الحكم الرئيسي للقاء الموريتاني دهان بيده. وستنطلق المباراة الثلاثاء الساعة الثامنة مساء على ملعب أحمدو أهيدجو في ياوندي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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