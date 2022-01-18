تراند اليوم : المغرب مباشر .. المغرب الغابون مباشر HD بث مباشر المغرب الغابون بث مباشر المغرب ضد الغابون المغرب ضد الغابون مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ضد الجابون gabon vs morocco اليوم الثلاثاء في كاس الامم الافريقيه ، يستعد الليله المنتخب المغربي بعد ان حسم التاهل لدور ال16 من كاس الامم بالانتصار في اول مبارتان في ختام مشوراه في دور المجموعات لمواجهه المنتخب الذي يريد نقطه من اجل التاهل منتخب الجابون مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه والاخره من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب مباراه المغرب و الغابون الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو في ختام مباريات المجموعه الثالثه في البطوله ، وسوف تبدا اليوم الموافق 18 يناير مباراه المغرب و الجابون في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه عبر موقعنا يلا شوت.

يلا شوت مباراة المغرب والجابون

المنتخب المغربي يدخل مباراه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب المغربي لم يوجد اي صعوبه في حسم التاهل لدور ال16 من كاس الامم الافريقيه وبالاخص عندما حقق الانتصار في الجوله الثانيه علي منتخب جزر القمر الجمعه الماضيه وذلك بهدفين مقابل لاشئ ، وقبل ختام مشوراه في المجموعه يتصدر المنتخب المغربي المجموعه الثالثه برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في اول مبارتان له في البطوله وهو الليله سوف يسعي لتحقيق نتيجه جيده في ختام مبارياته في دور المجموعات.

مباراة الجابون والمغرب يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب الجابون فهو الطرف الثاني مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من الكان ، المنتخب الجابوني قادم لمباراته الاخيره في المجموعه وهو قد قطع شوط كبير في التاهل لدور التالي عقب التعادل مع منتخب غانا في الجوله الثانيه الجمعه الماضيه ايضا وتعادل المنتخب الجابوني في هذه المباراه التي بنتيجه هدف مقابل هدف ، ويحتل المنتخب الجابوني قبل مواجهه المغرب المركز الثاني في المجموعه برصيد اربع نقاط وذلك بعد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل في مباراه وهو الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده من اجل الصعود للدور التالي.

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تشكيلة المغرب المتوقعة ضد الجابون

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد الجابون مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثه من المتوقع ان يلعب الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ياسين بونو ، وفي خط الدفاع طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد ، وفي خط الوسط سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا ، وفي خط الوسط الهجومي سفيان بوفال ، وفي خط الهجوم أيوب الكعبي - يوسف النصيري.

تشكيلة الجابون المتوقعة ضد المغرب

تشكيلة الجابون المتوقعة ضد المغرب في دور المجموعات اليوم من المتوقع ان يلعب الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي جان-نويل أمونومي ، وفي خط الدفاع يوهان أوبيانج - أنتوني أويونو أومفا تورك - برونو إيكويلي مانغا - لويد بولين ، وفي خط الوسط أليكس يوان كيفن موكيتو موسوندا - أندريه بيوغو بوكو ، وفي خط الوسط جيولور كانغا - ديديير بوانغا ، وفي خط الهجوم يير ايميريك أوباميانج.

تشكيلة المغرب الرسمية ضد الجابون

تشكيلة المغرب الرسمية ضد الجابون مساء اليوم الثلاثاء قد اعلن مدرب المنتخب عن التشكيلة الرسمية للفريق وسوف تضم في حراسة المرمي المحمدي ، وفي خط الدفاع حكيمي - شاكلا - اكرد - ماسينا ، وفي خط الوسط شاعر - اوناحي - امرابط - فجر ، وفي خط الهجوم الكعبي - النصيري.

تشكيلة الجابون الرسمية ضد المغرب

تشكيلة الجابون الرسمية ضد المغرب ضمن الجولة الثالثه من دور المجموعات سوف يلعب اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أمونوم ، وفي خط الدفاع اسومو - مانغا - بالون ، وفي خط الوسط موسوندا - أوبيانج - كاكو - بوكو - أويونو ، وفي خط الهجوم ألفينا - بوبيندزا.